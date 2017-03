Aufführungstermineund Ticketverkauf

Die bereits ausverkaufte Premiere von „Miniaturen II“ findet am Freitag, den 17. März statt. Anschließend wird das Stück am 24. und 25. März sowie am 1. April jeweils um 20 Uhr und am 26. März und 2. April jeweils um 18 Uhr im Stadtbad Aachen, Blücherplatz 24 zu sehen sein.

Eintrittskarten (18 Euro/13 Euro ermäßigt / 6,50 Euro mit AachenPass) gibt es im Medienhaus des Zeitungsverlages am Elisenbrunnen, im Frankenberger Buchladen (Schloßstraße 12) und telefonisch unter 0241151155.