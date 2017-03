Premiere am Samstagin Schloss Schönau

Das Programm „Romatische Schauer“ des Theater K feiert am kommenden Samstag, 11. März, um 20 Uhr Premiere im Schloss Schönau, Schönauer Allee 20, in Richterich. Weitere Aufführungen sind am 12. März um 18 Uhr ebenfalls im Schloss und am 18. März um 18 Uhr in der Schlosskapelle Monschau, Auf dem Schloss 5.

Tickets gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr).