Aufführungstermine und Vorverkauf

„Im Zauber der Undinen“ feiert am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr Premiere. Weitere Termine sind am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr jeweils im Schloss Schönau, Schönauer Allee 20, in Richterich. Eintrittskarten gibt es unter Telefon 0241/151155 oder per Mail an theater-k@arcor.de.