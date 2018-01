Noch Tickets für Vorstellungen nach der Premiere

Die bereits ausverkaufte Premiere ist am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Kammer des Theater Aachen auf dem Theaterplatz. Weitere Vorstellungen finden am 2., 6., 17., 24. und 28. Februar, am 4., 11. und 18. März sowie am 6., 13., 21. und 29. April jeweils um 20 Uhr statt.

Karten gibt es zum Preis von 24 Euro und ermäßigt für 16 Euro unter www.theateraachen.de oder an der Theaterkasse (0241/4784244, Mail: theaterkasse@mail.aachen.de).