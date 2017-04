Terror-Alarm in Aachen? Meldung sorgt für Verwirrung

Aachen.

Die Nachricht grassierte am Freitag in den Sozialen Netzwerken - und sie klang spektakulär: In Aachen gebe es Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag, Hundertschaften der Polizei seien in Richtung Innenstadt im Anmarsch. Die WhatsApp-Sprachnachricht sorgte für Verwirrung, die Aachener Polizei veröffentlichte am Abend eine Stellungnahme.