Aachen.

Zwei Brettspiele für einen Zauberwürfel. Ein elektronischer Esel für eine Spieluhr. So oder so ähnlich sahen die Tauschgeschäfte in der Rotunde des Elisenbrunnens am vergangenen Samstag aus. Vier Stunden lang strömten Kinder und Eltern im Rahmen der „Spielzeugtauschaktion“ zum Elisenbrunnen, ließen ihr eigenes Spielzeug dort und durften sich dafür etwas von den anderen aussuchen.