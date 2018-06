Aachen.

Es klingt wie der Klassiker: eine Frau, zwei Männer, Wut, Eifersucht, Kampf – und am Ende ist einer tot. In Kurzform ist es diese schon so oft fatale Mischung, um die es in einem Fall geht, der seit Dienstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts um ihren Vorsitzenden Richter Roland Klösgen verhandelt wird.