Leiche am Bahn-Haltepunkt Schanz: Die Todesursache ist noch ungeklärt

Eine Leiche ist am Dienstagmorgen am Bahn-Haltepunkt Schanz gefunden worden. Passanten entdeckten den Toten im Bereich des dortigen Aufzugs. Die Bundespolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf, der Haltepunkt war während der Spurensicherung rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 45 Jahre alten Mann aus den Niederlanden. Über Hintergründe und Todesursache konnten am Dienstag keine Angaben gemacht werden: „Es ist von einem Suizid oder einem Unfall bis hin zu einer Gewalttat nichts auszuschließen“, so Behördensprecherin Katja Schlenkermann-Pitts. Nähere Aufschlüsse sollte eine Obduktion der Leiche bringen.