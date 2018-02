Aachen.

In einem Labor wird probiert und experimentiert. Wie das Ergebnis am Ende aussieht, ist meistens völlig offen. So verhält es sich auch mit dem Bewegungs- und Tanzlabor des Theaters Aachen. Im Rahmen eines dreimonatigen Grundlagenworkshops unter dem Motto „Ist das schon Tanz – oder noch Bewegung?“ haben sich 27 Seniorinnen und Senioren sowie fünf Jugendliche der Frage gestellt, wie aus einer einfachen Bewegung Tanz wird.