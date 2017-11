Aachen.

Eine Gruppe von Kindern mit lachenden Gesichtern tanzen wild miteinander, bis sie von einer jungen Frau die Worte „3...2...1...Stopp!“ vernehmen und augenblicklich in ihrer Bewegung einfrieren. Was sich anhört wie eine spielerische Einlage auf einer Geburtstagsparty, ist das Unterrichtsfach „Körpersprache-Tanz“, mit dem seit September dieses Jahres alle fünften Klassen der Maria-Montessori-Gesamtschule in Aachen ganzheitlich gefördert werden.