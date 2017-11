„Tanz trifft Lyrik“: Sprache und Ballett wagen die Liaison

Auf Spenden ist der Förderverein dringend angewiesen

Der „Freundeskreis Hospiz am Iterbach e.V.“ ist der Förderverein des Hospizes am Iterbach und wurde vor rund fünf Jahren gegründet. Seine Aufgabe ist unter anderem, den fünfprozentigen Anteil am Jahresetat, den Krankenkassen nicht übernehmen, zu finanzieren. Derzeit liegt die Summe bei gut 60 000 Euro. Davon wird nur die Hälfte über Mitgliederbeiträge aufgebracht. Deshalb sind Spenden und Veranstaltungen wie „Tanz trifft Lyrik“ für den Freundeskreis so bedeutsam.

Nähere Infos unter 02408/9265178, 01707/858800, maass@mailbox-homecare.de; www.hospiz-iterbach.de/freundeskreis-hospiz-am-iterbach.

Das Spendenkonto bei der Aachener Bank lautet: IBAN DE16 3906 0180 0654 6541 23.