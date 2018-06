Aachen - Tankred Stöbe von „Ärzte ohne Grenzen“ berichtet

Aachen. Die politischen Fronten haben sich verhärtet: Auf der einen Seite stehen die Befürworter einer offenen Flüchtlingspolitik, auf der anderen diejenigen, die zumindest Ankerzentren errichten oder Flüchtlinge gleich an der Grenze abweisen wollen.

Für Tankred Stöbe, Mitglied im internationalen Vorstand von Ärzte ohne Grenzen, ein guter Grund, etwas von seiner Arbeit zu erzählen, auf Fakten und Zahlenmaterial zu verweisen. Im KHG-Haus an der Pontstraße hielt Stöbe jetzt einen beeindruckenden Vortrag über weltweite Flucht und Vertreibung.

Offenheit der Aachener

Bürgermeisterin Hilde Scheidt nahm dies zum Anlass, die Bürgerinnen und Bürger zu loben, die jüngst für den Erhalt des Café Zuflucht protestiert hatten, und die Offenheit der allermeisten Aachener hervorzuheben. „Immer weniger Argumente werden ausgetauscht, immer weniger Fakten diskutiert“, erklärte indes Stöbe. „Humanitäre Hilfe ist keine Lösung, aber essenzielle Hilfe“, betonte er.

Es folgten einige Zahlen zu den große Migrationsbewegungen, die allesamt aufzeigten, dass eben nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland wollen. Emotional wurde es, als Stöbe über die eigene Arbeit berichtete: Ulet beispielsweise war an Bord eines Schiffes auf dem Mittelmeer. Er litt vermutlich an Tuberkulose. Hinzu kam eine Lungenentzündung mit Blutvergiftung.

Die Ärzte schafften es zunächst, den Teenager zu stabilisieren. Dennoch starb er kurz darauf. Auch seine Reise nach Misrata in Libyen schilderte der Mediziner eindrücklich. Die Bilder, die er in einem Gefängnis machte, in dem sich Migrantinnen, vielfach aus Nigeria, aufhielten, waren verstörend. Stöbes Botschaft war klar: Mancher sollte darüber nachdenken, dass kein Mensch gerne seine Heimat verlässt.