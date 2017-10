Infos zur CD und zum Konzert am 9. November

Die CD „Between the red lines“ von Tango X ist bei Johanna Schmidt erhältlich: Tentstraat 35, 6291 Vaals, Telefon: 0031/43 30 64 905. Weitere Informationen: www.tangox.de

Karten für das Konzert am 9. November um 20 Uhr in den Kurparkterrassen gibt es beim Klenkes Ticketshop im Kapuziner Carré sowie in den Kurparkterrassen, Dammstraße 40.