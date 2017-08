Aachen.

Straßen, Schotter, Steppe, Gebirge. All das und vieles mehr erwarten Anna Pickel, Moritz Scholjegerdes und Martin Theis auf ihrer 10.000 Kilometer langen Autofahrt nach Tadschikistan. Die drei Studenten aus Aachen sind eins von 33 Rallye-Teams, die am 3. September bei der „Tajik Rallye“ für den guten Zweck an den Start gehen.