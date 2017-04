„Tag der Freude“: 50 Jahre Städtepartnerschaft Aachen-Reims

Aachen/Reims. 50 Jahre Städtepartnerschaft Aachen-Reims: Im Januar wurde dieses besondere Jubiläum zum Karlsfest in Aachen feierlich begangen, an diesem Wochenende nun stand der Gegenbesuch in Reims an. Drei Tage lang wurde in der französischen Partnerstadt das 50-jährige Bestehen der Jumelage gefeiert.

Zentrales Ereignis war der Festakt im Reimser Rathaus am Samstag. Dort wurde nicht nur die Erneuerung des Partnerschaftseids Aachen-Reims gefeiert, hier wurde vor allem in den Reden der beiden Oberbürgermeister, Arnaud Robinet und Marcel Philipp, klar, wie lebendig in dieser Partnerschaft Europa lebt.

Philipp sprach von einem „Tag der Freude, der Dankbarkeit und der Zuversicht“ und erläuterte diesen Dreiklang: Freude, weil die Partnerschaft auch nach 50 Jahren immer noch jung und voller Schwung, fröhlich und optimistisch, stabil und krisenfest sei. „Und weil diese Städtepartnerschaft eine Angelegenheit der Bürgerinnen und Bürger ist. Es sind die Schülerinnen und Schüler, die Vereine, die Kulturgruppen und Chöre, die Jugend- und Seniorengruppen, die diese Partnerschaft elementar seit 50 Jahren tragen.“

Dankbarkeit, „weil das, was in 50 Jahren zustande kam, keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist“. Vor dem Hintergrund vieler Auseinandersetzungen und Konflikte, zuletzt der beiden Weltkriege, sei, so Philipp, „aus der Friedensgesinnung Friedensarbeit geworden, aus Erbfeindschaft durch Versöhnung, Dialog und Zusammenarbeit eine feste ,Erbfreundschaft’“. Der Oberbürgermeister: „Wir können den Initiatoren unserer Partnerschaft, allen voran den damaligen ersten Bürgern beider Städte, die an Vorbereitung und Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages beteiligt waren, nicht dankbar genug sein. Ihre Namen haben sich fest in unseren Stadtgeschichten verankert, deshalb dürfen Sie am heutigen Tage genannt werden: René Bride, Pierre Schneiter und Jean Taittinger auf Reimser Seite und für Aachen Hermann Heusch.“

Dankbarkeit zollte Philipp den jeweiligen Nachfolgern im Amt, sein Dank ging aber auch an die Engagierten und Aktiven der Partnerschaftsvereine, „die über fünf Jahrzehnte hinweg dafür sorgten, dass der Austausch nie abriss. Sie sind die festen Pfeiler, die die Brücke unserer Städteverbindung tragen“, so der Aachener Oberbürgermeister. Catherine Delot und Georg Schmidt, den aktuellen Vorsitzenden, und all den Wegbereitern bescheinigte Philipp „viel Herzblut, das in den letzten 50 Jahren unsere Städtepartnerschaft lebendig gehalten hat“.

Arnaud Robinet zeichnete im Rahmen des Festaktes den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Dr. Jürgen Linden, und den ehemaligen Vorsitzenden des Städtepartnerschaftskomitees in Aachen, Dr. Wolf Steinsieck, für ihre Verdienste um die Städtepartnerschaft mit der Ehrenmedaille der Stadt Reims aus.

Weiterer Höhepunkt war ein gemeinsames Konzert des Mädchenchors am Aachener Dom mit dem Chor der Cathédrale Notre-Dame Reims und des Vokalensembles der Musikschule Reims am Samstagnachmittag in der Reimser Musikschule. Die Aachener Kinder waren ebenso gute Botschafter der Kaiserstadt wie der Aachener Fotograf Andreas Herrmann, der die sehenswerte Foto-Ausstellung „Impressionen des Aachener Doms im Palais du Tau eröffnen konnte.

Zeitgleich wurde in Reims an diesem Wochenende die deutsch-französische Literatur-Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung unter dem Titel „Lieux de Mémoire: Erinnerungsorte und die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft“ abgehalten. Die Jumelage Aachen-Reims war willkommener Anlass für diese Konferenz, die die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Städte Reims und Aachen und die Europäische Stiftung Aachener Dom für Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller, Journalisten und Studierende ausrichteten.