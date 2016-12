Sylvesterlauf: Sperrungen in der Innenstadt

Aachen. Mit rund 2500 Teilnehmern rechnet der Veranstalter, der DLC Aachen, beim diesjährigen Silvesterlauf durch die Aachener Innenstadt. Daher müssen wieder zahlreiche Straßen am Samstag, 31. Dezember, zwischen 13.30 und 17 Uhr gesperrt werden oder sind erheblich beeinträchtigt.

Betroffen sind insbesondere Jakobstraße (zwischen Paulusstraße und Markt), Annuntiatenbach, Augustinerbach und Neupforte, Trichtergasse, Paulusstraße sowie Judengasse. Auf dem Seilgraben ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, weil eine Fahrspur gesperrt wird, er ist jedoch in beiden Richtungen befahrbar. Der Karlsgraben gehört in diesem Jahr nicht zur Laufstrecke. Einige Straßen dürfen nur durch Anwohner befahren werden.

Infos zu den Parkhäusern

Die Parkhäuser Seilgraben und Mostardstraße (Rathaus) sind während der Veranstaltung nur sehr eingeschränkt erreichbar, lediglich während der Laufpausen ist eine Zu- bzw. Ausfahrt möglich. Die Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus Büchel wird über den Holzgraben auf die Peterstraße umgeleitet. Die Einbahnstraßenregelung der Königstraße wird aufgehoben. Zudem gibt es zahlreiche Halteverbote.

Die Aseag-Buslinie 4 fährt während der Laufveranstaltung eine Umleitung über Karlsgraben, Templergraben, Hirschgraben und Seilgraben. Die Haltestellen Paulusstraße, Judengasse und Kármán-Auditorium entfallen.

Autofahrer werden gebeten, in dem Zeitraum den Bereich zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Vier Park-and-Ride-Plätze und ein besonderes Busticket stehen zur Verfügung. An den Parkplätzen am Westfriedhof (Vaalser Straße), am Waldfriedhof (Monschauer Straße), am Tivoli-Parkhaus (Krefelder Straße) und am Parkplatz Jülicher Straße/Berliner Ring kann man für fünf Euro mit fünf Personen hin und zurück mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Am Tivoli-Parkhaus gilt dieses Angebot sogar inklusive Parkhausgebühren. An den anderen Standorten ist das Parken kostenlos.

Weitere Informationen zum Lauf: Die Online-Anmeldung bleibt bis Samstag, 31. Dezember, um 0:00 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit kann man mit Hilfe des Reklamationsformulars nach Bedarf noch eventuelle Änderungen von Daten oder Ummeldungen vornehmen. Die Startnummer kann man am 30. Dezember von 14 bis 18.30 Uhr oder am 31. Dezember ab 10 Uhr in der Tonne (ebenerdiger Eingang Rathaus) auf dem Markt abholen.

Der Volkslauf für Kinder und Jugendliche über 1,9 Kilometer sieht eine Runde über die Paulusstraße vor. Start ist um 14 Uhr. Der Volkslauf ohne Altersklassenwertung führt über 4,8 Kilometer, zu laufen sind drei Runden über die Trichtergasse. Start: 14.30 Uhr.

Beim Hauptlauf über 10,3 Kilometer sind sechs Runden – drei über die Trichtergasse, drei über die Paulusstraße – zu bewältigen. Start ist hier um Start 15.30 Uhr.