Aachen - Sylvesterlauf: Auch Spaßläufer kommen hier auf ihre Kosten

Aachen.

Ob legales Doping vom Himmel scheint, ist in diesem Jahr eher fraglich – aber das hat die Teilnehmerschar am Aachener Sylvesterlauf noch nie entscheidend beeinflusst. Am 31. Dezember gehört die Gegend rund um den Markt den Läuferinnen und Läufern, und das ist in diesem Jahr genauso der Fall.