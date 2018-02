Aachen - Stunksitzung trifft auf Kappesball: „‘n Teller Buntes“

Aachen. In der Kappertzhölle an der Hüttenstraße geht es wieder rund. Bereits zum 15. Mal findet dort die Benefiz-Comedy-Gala „n Teller Buntes“ statt. Am Sonntag, 18. März, um 19 Uhr ist es soweit. Auch diesmal wird eine wahrlich illustre Künstlerschar zugunsten der Behindertenhilfe Aachen (Förderverein der Kleebachschule – Förderschule/Geistige Entwicklung) den Saal zum Brodeln bringen.

Weitere Infos Der Vorverkauf startet am Samstag, 17. Februar, bei folgenden Vorverkaufsstellen: Zeitungsverlag Kundenservice Medienhaus, Friedrich-Wilhelmplatz, Verlagsempfang Zeitungsverlag, Dresdner Straße 3, Klenkes Ticket, Kapuziner Karree, Saalbau Kappertz. Der Eintrittspreis beträgt 22 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse und geht zugunsten der Behindertenhilfe Aachen. Schon mehrfach waren die begehrten Tickets bereits am ersten Vorverkaufstag vergriffen.

Alles entstand 2003 aus einer „Schnapsidee“ an der „After-Strunx-Partytheke“. Und dann wurde die Benefiz-Comedy-Gala ein ständig ausverkaufter Erfolg. Zum „halbrunden“ Jubiläum konnte Organisator Norbert Conrads erneut ein tolles Programm zusammenstellen. „Wahnsinn. Ich bin selbst überrascht, dass so viele, auch überregional über die Medien bekannte, Bühnenasse zugesagt haben, um bei unserer Benefizgala mitzumachen“, so Conrads. Die Aufzählung der Auftretenden ist lang und wird wohl so schnell nicht mehr in einem Programm zu bewundern sein.

Mit dabei sind die fünf jungen Sänger der Aachener A-capella-Formation „5er Ticket“, die beim letzten Septemberspecial den Münsterplatz mit ihrer tollen Gesangsshow begeisterte. Erstmals dabei ist das kongeniale „Hoppla-das Duo“, Michael Dannhauer und Thorsten Neumann, in diesem Jahr einmal mehr die Garanten für den bejubelten Erfolg des Kappesballs. Zum zweiten Mal beim Teller Buntes dabei ist das Öcher Vater-Sohn-Kabarett „Solo für 2“ mit Jan und Manfred Savelsberg. Bei ihrem ersten „Teller- Auftritt“ 2016 brachten sie die Kappertz-Hölle zum Toben. Auch Michael Vanderheyden mit Tochter Marie (Tropi Garde) wird als Bademeister beim Teller Buntes nach dem Rechten sehen.

Hoher Besuch hat sich auch aus dem Aachener Vorort Köln angesagt. Aus dem Ensemble der Kölner Stunksitzung werden gleich drei Hochkaräter die Kappertzbühne rocken. Da ist einmal das langjährige Ensemblemitglied Tom Simon. Desweiteren ist schon zum zweiten Mal Didi Jünemann beim Teller dabei. Er ist Gründungsmitglied der Stunksitzung und darüber hinaus durch zahlreiche Kabarettprogramme überregional erfolgreich. Der Dritte im „Stunkbunde“ ist der Musiker und Sänger Josef Piek, angjähriger musikalischer Weggefährte von Purple Schulz. In der diesjährigen Fernsehaufzeichnung der Stunksitzung konnte man Josef Piek als umjubelte „letzte Kamelle“ bewundern.

Moderiert wird dieses Kleinkunst-Gipfeltreffen wie in den letzten Jahren von Veronika Siebert und Norbert Conrads (Ex-Strunxsitzung).