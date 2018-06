Aachen - Studierendenwerk sagt Nein zur Katho

Aachen.

Der Protest hat gewirkt: Die Aachener Abteilung der Katholischen Hochschule (Katho) NRW wird dem Studierendenwerk Aachen nicht beitreten. Der Verwaltungsrat des Werks hat dem Beitritt der Katho in seiner Sitzung am vergangenen Freitag nicht zugestimmt – als Konsequenz aus dem lautstarken Widerstand der angehenden Akademiker, wie das Studierendenwerk am Montag auf AZ-Anfrage bestätigte.