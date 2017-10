Studierendenwerk Aachen hilft: Infostand in der Mensa Academica

Aachen. Für das Leben außerhalb des Hörsaals: Wo kann ich während des Studiums wohnen? Wie finanziere ich am besten das Studium? Wo esse ich günstig und hochschulnah in der Mittagspause? Diese und andere Fragen stellen sich in diesen Tagen wieder Tausende von Aachener Studienanfängern, die zum Wintersemester ein Erststudium aufnehmen.

Antworten und entsprechende Leistungsangebote finden sie beim Studierendenwerk Aachen, Pontwall 3, das im Hochschulbereich sowohl für Mensen, studentisches Wohnen und Studienfinanzierung als auch Kinderbetreuung zuständig ist.

Wichtige Anlaufstelle

„Wir bieten eine studentische Infrastruktur und sind eine wichtige Anlaufstelle für viele Erstsemester, wenn es um die sozialen Belange geht“, sagt Dirk Reitz, Geschäftsführer des Studierendenwerks Aachen. „Bei uns können Studierende mehr als nur ein Zimmer mieten oder BAföG beantragen. Wir möchten, dass sie sich schnell einleben und integrieren. Mit Kommilitonen in der Mensa essen oder neue Leute im Wohnheim kennenlernen – das formt und festigt soziale Kontakte.“

Um die Neuankömmlinge willkommen zu heißen, präsentierte sich das Studierendenwerk bereits am Mittwoch mit einem Stand bei der Erstsemester-Rallye der RWTH. Dort konnten die neuen Studierenden zwischen all den vielen Aufgaben neue Energie tanken und schon einmal die kulinarische Seite des Studierendenwerks kennenlernen. Darüber hinaus werden in der ersten Vorlesungswoche die wichtigsten Fragen rund um die Leistungsbereiche an einem Infostand in der Mensa Academica beantwortet.

Die Aufgabe des Studierendenwerks ist es, die wirtschaftlichen und sozialen Belange Studierender zu unterstützen. Dafür betreibt es neun Mensen, acht Cafeterien, vier Kaffeebars, vermietet 5129 Wohnplätze in 24 Wohnanlagen, ist für die Beantragung von BAföG zuständig und bietet 154 Kitaplätze in fünf Kindertageseinrichtungen an. Zusätzlich erhalten Studierende mit Kind über das Familienzentrum des Studierendenwerks ausführliche Beratungs- und Kursangebote.