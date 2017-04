Weitere Auftritte bis zum November

Weitere Probenwochenenden sind am 8./9. Juli sowie am 16./17. September im Pfarrheim St. Katharina an der Forster Linde. Am 25. Juni konzertiert das Orchester im Seniorenzentrum Lourdesheim; am 3. September im Betreuungszentrum „Arche Noah“, Würselen; am 5. November im Seniorenzentrum Franziskuskloster am Lindenplatz in Aachen.

Informationen findet man unter www.harmonika-harmonie.de oder unter der E-Mail-Adresse vorsitz@harmonika-harmonie.de.