Großtagespflege im „Haus der Jugend“

Ins „Haus der Jugend“ kommt Bewegung. In dem Gebäude am Kalverbenden 2 sollen zwei Großtagespflegestellen eingerichtet werden, von denen es in Aachen aktuell bereits elf gibt. Hinter diesen Einrichtungen verbirgt sich ein Angebot, bei dem zwei Tagespflegepersonen in angemieteten Räumen gemeinsam bis zu neun Kleinkinder betreuen.

Im „Haus der Jugend“ soll eine Großtagespflegestelle als „Vertretungsstützpunkt“ ausschließlich Kindern zur Verfügung stehen, deren Tagesmütter oder -väter ausfallen. Für dieses Modell liege bereits eine Bewerbung vor, teilt Harald Beckers vom Presseamt auf Anfrage mit. Ein entsprechender Mietvertrag sei aber nicht abgeschlossen worden, da die Höhe und die Art der Abrechnung der Nebenkosten noch verwaltungsintern geklärt werden müssten.

In der zweiten Großtagespflegestelle sollen vorzugsweise neun neue U3-Plätze eingerichtet werden. Im ersten Ausschreibungsverfahren hatte sich darauf niemand beworben, weil ursprünglich nur Tagesmütter zum Zug kommen sollten, die neue Betreuungsplätze schaffen. Bis zum 28. Februar können sich in einem zweiten Verfahren nun auch Männer und Frauen bewerben, die bereits in eigenen Räumen Kinder betreuen. Sofern neue Plätze geschaffen werden, übernimmt die Stadt die Kaltmiete. Bewerbungen liegen bereits vor, unter anderem von Kerstin Wolff und Christine Frels.