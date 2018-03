Aachen - Streik in Aachen: Gewerkschaft will flächendeckend agieren

Aachen. Die Streiks im öffentlichen Dienst erreichen auch die Stadt Aachen. Sowohl die Beamtengewerkschaft Komba als auch Verdi haben für Mittwoch, 21. März, zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Nach Aussage von Verdi-Sekretär Matthias Dopatka sollen alle Bereiche des öffentlichen Lebens bestreikt werden.

Das gilt neben sämtlichen Dienststellen der Verwaltungen auch für Kindertagesstätten, die Müllabfuhr und den öffentlichen Personennahverkehr. „Es wird nichts ausgeklammert“, so Dopatka am Freitag.

Am Freitag sind alle Kindertagesstätten von den anstehenden Arbeitsniederlegungen in Kenntnis gesetzt worden. „Wir wollen natürlich, dass die Eltern ausreichend Zeit haben, sich um alternative Betreuungsmöglichkeiten zu kümmern“, so Dopatka. Die bisherigen Maßnahmen in der Tarifauseinandersetzung seien ja eher intern gewesen. Jetzt komme man nicht darum herum, „dass auch die Bürgerinnen und Bürger den Tarifkonflikt spüren werden“.

Auch der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule der Stadt Aachen bittet alle Eltern, für den kommenden Mittwoch Alternativen zur Betreuung ihrer Kita-Kinder zu suchen. Ob in allen Einrichtungen gestreikt werde und welche Kindertageseinrichtungen letztlich von dem Streik betroffen sein werden, würde dem Fachbereich nicht mitgeteilt.

Deshalb sei die Einrichtung einer Notbetreuung auch nicht möglich. „Es ist nicht auszuschließen, dass auch in den Offenen Ganztagsschulen gestreikt wird. Auch hier bittet der Fachbereich, eine alternative Betreuung zu organisieren“, so das städtische Presseamt am Freitag.

Da bei früheren Streiks Anfragen von Eltern eingegangen sind, weist die Verwaltung darauf hin, dass für diese Streiktage kein rechtlicher Anspruch auf Erstattung des Elternbeitrags besteht. Ob und inwieweit der Rat der Stadt Aachen später eine freiwillige Erstattung beschließt, könne derzeit noch nicht vorausgesagt werden. Eine separate Antragstellung wäre in diesem Fall für eine Erstattung allerdings nicht erforderlich. 2015 hatte der Stadtrat übrigens beschlossen, den von den vorherigen Streikmaßnahmen betroffenen Eltern die Beiträge zu erstatten.

Das genaue Ausmaß der zu erwartenden Streiks ist derzeit noch nicht abzusehen. Die internen Vorbereitungen der Gewerkschaften sind in vollem Gange. Am Montag wolle man detailliert zu den Aktionen am kommenden Mittwoch Stellung nehmen, sagte der Gewerkschaftssekretär. Dann werde man auch mehr Klarheit darüber haben, wer sich voraussichtlich dem Aufruf anschließen wird. Man gehe davon aus, dass sehr viele organisierte Beschäftigte dem Aufruf folgen wollen.

Kundgebung am Bahnhof

Die Gewerkschaft Komba hat für Mittwoch von 10 bis 12 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz in Aachen aufgerufen. Dirk Schröders, stellvertretender Vorsitzender der Komba und Streikleiter der Beamtengewerkschaft in Aachen, rechnet mit mindestens 300 Teilnehmern.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem die Erhöhung der Tarifentgelte um sechs Prozent, mindestens um 200 Euro, eine Erhöhung der Auszubildendenvergütung und Praktikantenentgelte um 100 Euro, die unbefristete Übernahme der Auszubildenden, eine Erhöhung des Wechselschicht- und Schichturlaubs, 20 Prozent Zuschlag für Samstagsarbeit auch in Krankenhäusern, die Erhöhung des Urlaubs für Auszubildende um einen Tag, die Verbesserung der Regelungen zur Kostenübernahme des Ausbildenden beim Besuch auswärtiger Berufsschulen und eine Fortschreibung der Regelungen zur Altersteilzeit.

„Die Arbeitgeber sollen endlich die alten Rituale lassen und ein ernsthaftes Angebot vorlegen“, heißt es in dem Verdi-Streikaufruf. Solange das nicht passiere, werde man den Druck erhöhen. „Gemeinsam zeigen wir den Arbeitgebern, dass wir es wert sind.“