Aachen - Straßensperrung am Seffenter Weg: Lastwagen drohte umzukippen

Aachen.

Beim Entladen ist ein Lastwagen am Montagnachmittag um 14.06 Uhr auf dem Seffenter Weg in Schieflage geraten und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Ladekran des Fahrzeugs war im Einsatz, um die Ladung am selbigen Weg abzustellen, offenbar streckte genau diese das große Fahrzeug jedoch nieder und zog es zur Seite.