Aachen - Straßensperren am Markt: Wer schützt die Restaurantgäste?

Aachen.

Provokant könnte man fragen: Ab wie vielen potenziellen Opfern will die Stadt den Markt – und seine Besucher – eigentlich vor Attentätern schützen? 100, 500, 5000? Denn die beiden Pilomaten zur Abwehr von terroristischen Angriffen mit Fahrzeugen an der Marktzufahrt von der Jakobstraße sind – selbst wenn sie funktionieren – zu Großereignissen wie dem Karlspreis mit tausenden Zuschauern und hochrangiger Prominenz vor dem Rathaus gar nicht in Betrieb gegangen; will sagen: Sie blieben in der Versenkung.