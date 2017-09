Premiere ist am Freitag, 6. Oktober

Premiere ist am Freitag, 6. Oktober. Weitere Vorstellungen folgen am 9., 10., 11. und 13. Oktober; Weihnachtsvorstellungen sind am 11., 12., 13. und 14. Dezember in der Barockfabrik am Löhergraben 22.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 16 Euro beim Kundenservice des Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße 3. Restkarten zu 18 Euro gibt es an der Abendkasse.