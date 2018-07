Aachen - Steinschlagzeiten am Turm von St. Foillan sind „Gott sei dank“ vorbei

St. Foillan ist die erste Bürgerkirche der Stadt Aachen

Beim Gotteshaus handelt es sich um die erste Bürgerkirche Aachens, die 1180 errichtet wurde. 1482 wurde auf deren Grundstück der heutige dreischiffige gotische Bau errichtet. „Beim Stadtbrand 1656 wurde die Kirche bereits stark in Mitleidenschaft gezogen“, erklärte Bauhistorikerin Ines Finkeldei bei der Vorstellung der Sanierungsmaßnahmen. Immerhin entspreche der Turm in seinem heutigen Erscheinungsbild der Originalversion.

Der neugotische Kirchturm steht seit 1888 an der Südseite und nicht wie üblich an der Westseite. Hier wäre der Abstand zum Dom einfach zu gering gewesen. Daher war und ist der Turm heute nur über den Hof der Kindertagesstätte St. Foi­llan zu erreichen. Diese Situation brachte für die aktuelle Sanierung eine zusätzliche logistische Herausforderung mit sich. Das komplette Material – Balken, Steine, Bleche, Maschinen, Gerüststangen – musste von der Ursulinerstraße durchs Pfarrbüro und durch eine kleine Tür in den Innenhof gebracht werden. Auch für Michael Ksionsek und Gerd Leicht eine echte Herausforderung.

Ein Bombenangriff zerstörte die Kirche Ostern 1944 fast völlig und beschädigte den Turm. Nach Plänen des früheren Dombaumeisters Leo Hugot bekam St. Foillan 1956 bis 1958 die heutige Gestalt – eine Verschmelzung der gotischen Reste mit dem modernen puristischen Nachkriegsneubau. Der Turm überstand den 2. Weltkrieg mit vergleichsweise geringeren Schäden. 1988 wurden letztmalig Sanierungsarbeiten vorgenommen.