Aachen.

„Die Anspannung kommt erst, wenn wir auf der Bühne stehen und es losgeht“, sagte Chiara von der Band „Waiting for the Winter“. Deshalb schlenderte die Sängerin und Gitarristin ein paar Minuten vor ihrem Auftritt noch über den Marktplatz, um die Atmosphäre vor der Bühne wahrzunehmen. Die Gewinner des Online-Votings traten beim 13. Stawag Music Award gegen vier andere Bands aus Aachen und der Region an.