Aachen. Wegen der Schneefälle hat die Müllabfuhr in Aachen am Freitag teilweise den Betrieb eingestellt. Einige Touren seien abgebrochen worden, teilte der Stadtbetrieb mit, weil vor allem kleine Straßen im südlichen Stadtgebiet für die Fahrzeuge nicht passierbar waren. In der Innenstadt kam es zudem zu einem kurzen Stromausfall.

Das Risiko von Unfällen für die Müllabfuhr sei zu groß, hieß es. Der Stadtbetrieb will versuchen, die nun abgebrochenen Touren am Montag zu Ende zu bringen. Sollte das nicht gelingen, könnten betroffene Bürger, deren Müll am Freitag nicht abgeholt wurde, beim nächsten regulären Leerungstag einen normalen Sack mit den zusätzlich angefallenen Müll neben ihre Tonne stellen. Der werde dann mitgenommen.

Gegen 12.30 Uhr kam es in Teilen der Innenstadt und des Nord-/Ostviertels für etwa fünf Minuten zu einem Stromausfall. Nach derzeitigem Stand war die Ursache eine Störung im Umspannwerk Minoritenstraße. Die Störung ist inzwischen wieder behoben.