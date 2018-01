Aachen - Stadtverwaltung Aachen: Geänderte Sprechzeiten ab Fettdonnerstag

Aachen. Zwischen Fettdonnerstag und Veilchendienstag hat die Stadtverwaltung Aachen auch in diesem Jahr geänderte Öffnungszeiten. Am Fettdonnerstag, 8. Februar, enden die Sprech- und Servicezeit um 10.30 Uhr.

Der Rosenmontag, 12. Februar ist dienstfrei; die Stadtverwaltung ist geschlossen. Am Veilchendienstag, 13. Februar, sind die städtischen Service-Bereiche wie sonst an einem Dienstag geöffnet.

Für die städtischen Museen gilt Folgendes: Das Centre Charlemagne ist in der Karnevalswoche vom 8. bis 12. Februar geschlossen. Am Fettdonnerstag, 8. Februar, sind auch alle anderen städtischen Museen geschlossen. Dies gilt ebenso für Karnevalssonntag und Rosenmontag, 11. und 12. Februar.

Wer an den jecken Tagen schwimmen gehen möchte, muss beachten: Am Fettdonnerstag, 8. Februar, sind die Elisabethhalle, die Schwimmhalle Brand und die Ulla-Klinger-Halle nur von 6.30 bis 12.30 Uhr geöffnet; Kassenschluss ist jeweils um 11.45 Uhr. Die Schwimmhalle Süd ist wegen des Reinigungstags geschlossen. Die Schwimmhalle Ost ist zwischen 6.30 und 8 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar, haben alle Schwimmhallen zu den auch sonst üblichen Zeiten geöffnet.

Karnevalssonntag, 11. Februar, sind Elisabethhalle, Schwimmhalle Brand, Ulla-Klinger-Halle und Halle Ost geschlossen. Eine Ausnahme bildet die Schwimmhalle Süd, sie ist geöffnet und zwar von 7 bis 21 Uhr. Rosenmontag, 12. Februar, sind alle Aachener Schwimmhallen geschlossen.

Karnevalsdienstag, 13. Februar, sind die Halle Süd, die Elisabethhalle und die Ulla-Klinger-Halle wie gewohnt ab 6.30 Uhr geöffnet. Die Schwimmhalle Brand öffnet ab 12 Uhr; am Vormittag ist Reinigungstag. Die Schwimmhalle Ost ist zwischen 6.30 und 8 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr auf.