Aachen - Stadtrat beschließt mehr Gestaltungsspielraum

Aachen. Weniger Bürokratie und mehr Gestaltungsspielraum, um den unterschiedlichen Bedürfnissen im öffentlichen Straßenraum gerecht zu werden.

Das und vieles mehr soll laut städtischem Presseamt die neue „Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Aachen“, kurz Sondernutzungssatzung, regeln.

Der Rat der Stadt Aachen hat sie jetzt mehrheitlich beschlossen. In vielen Bereichen sei die alte Satzung, die zuletzt 1990 umfassend überarbeitet worden ist, nun der Lebenswirklichkeit angepasst worden, heißt es. So können beispielsweise unter bestimmten Voraussetzungen Blumenkübel oder Fahrradständer im öffentlichen Verkehrsraum künftig gebührenfrei aufgestellt werden. Die Satzung regelt, in welchem Umfang dies geschehen darf. Das Aufstellen sei aber in jedem Fall anzuzeigen.

Oberste Maxime habe in Zukunft die Barrierefreiheit. Stolperfallen und Behinderungen sollen auf den Gehwegen nicht entstehen. Zugleich sehe die Verwaltung, dass in der nun beschlossenen Sondernutzungssatzung viele Möglichkeiten geschaffen worden seien, die die Interessen von Einzelhändlern, Gastronomen und Privatpersonen bestmöglich berücksichtigen.