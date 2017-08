Richterich.

Fast könnte man es inzwischen eine kleine Tradition nennen: Hertha Walheim sicherte sich bei der 32. Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassen-Cup im Jürgen-Ortmanns-Stadion in Richterich am Samstag einen der begehrten Finalplätze – mal wieder. Schließlich schaffte es der Landesligist auch schon in den vergangenen vier Jahren in die Runde der letzten Zwei.