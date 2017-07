Die Vorrunde ist beendet: Ergebnis-Übersicht

Die Vorrunde ist mit den Spielen der Gruppen 8 und 9 abgeschlossen worden. Dies sind die Ergebnisse:



Gruppe 8:

Munzurspor - Horbach 0:0

Verlautenheide - Munzurspor 1:1

Horbach - Verlautenheide 0:1

Für die Zwischenrunde qualifiziert ist Eintracht Verlautenheide.

Gruppe 9:

Bor. Brand - Eisenbahner SV 2:0

Burtscheider TV - Bor. Brand 1:0

Eisenbahner SV - Burtscheider TV 0:5

Für die Zwischenrunde qualifiziert ist der Burtscheider TV.

Am Donnerstag und Freitag sind Ruhetage bei der Stadtmeisterschaft.

Und so geht‘s weiter: Am Samstag, 29. Juli, steigt die Zwischenrunde. Tags drauf am 30. Juli werden ab 11 Uhr die Viertelfinalspiele ausgetragen. Die Halbfinals finden am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. August, jeweils ab 19.30 Uhr statt. Am Samstag, 5. August, folgen das Spiel um Platz 3 um 15 Uhr, das Endspiel um den Sparkassen-Cup steigt dann um 17 Uhr.