Aachen.

„Ganz komplett sind wir ja nie“, schmunzelte Domenico Filimbeni Montagabend vor dem ersten Spiel gegen Gruppenfavorit SV Eilendorf, „aber wir wollen eine Duftmarke setzen“. Die Mannschaft des Burtscheider TV, die unter seiner Leitung in den vergangenen Spielzeiten sehr zufriedenstellende Ergebnisse in der Kreisliga A vorzuzeigen hat, ist stark mit Studenten durchsetzt, was ein anderes Urlaubsverhalten mit sich bringt.