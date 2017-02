Aachen..

Der Aachener Stadtbetrieb wird von Montag an insgesamt 77 Bäume an verschiedenen Orten in der Stadt fällen. 20 davon stehen in den Stadtbezirken, alle anderen im Bezirk Mitte. Vor allem trifft es Mehlbeerbäume, aber auch Ahorne, Eichen, Eschen, Kastanien, Linden, Robinien, Weiden und sogar Apfelbäume und eine Kirsche sind darunter.