Aachen.

Um die maroden Amtsgebäude am Adalbertsteinweg und in der Reumontstraße komplett zu ersetzen und räumliche Engpässe an anderen großen Verwaltungsstandorten zu beseitigen, will die Stadt klotzen, nicht kleckern. Und dabei denkt man im Rathaus auch nicht anders als der kleine Häuslebauer, der sich fragt: Ist es nicht besser, selber zu bauen als immer nur zu mieten?