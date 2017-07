Workshop in der Nadelfabrik: Jeder kann mitmachen

„Gemeinschaftliches Wohnen“ heißt das Leitbild beim Modellprojekt Burggrafenstraße, das die Stadt mit interessierten Bürgern, Planungsexperten, Fachleuten aus der Stadtteilkonferenz und dem Quartiersmanagement Aachen-Nord auf den Weg gebracht hat.

Erste Ideen zur konkreten Gestaltung der neuen Wohnsiedlung wurden am 8. Juli in mehreren Workshops erarbeitet. Jeder ist willkommen, an der weiteren Planung mitzuwirken.

Die nächste „Ideenwerkstatt Burggrafenstraße“ findet statt am Samstag, 2. September, ab 10 Uhr in der Nadelfabrik, Reichsweg 30.

Um Anmeldung wird gebeten unter Angelika.Hildersperger@mail.aachen.de.