Aachen - Stadt Aachen gibt Gas gegen Dieselfahrverbote

Aachen.

Dieselfahrverbot in Aachen? Und wenn ja: wo, wieviel und für wen? Oder kommt Aachen um das Grauen für zehntausende Dieselfahrer doch noch herum? Fragen, die hinter den Kulissen für Wirbel sorgen. Und nicht nur da. Schließlich könnte es gut sein, dass es in ein paar Monaten für viele Dieselfahrzeuge in Teilen der Innenstadt heißt: Wir müssen draußen bleiben.