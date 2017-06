Das ganze Dorf ist vom Jubiläumsfieber gepackt

Sommerkirmes und Bezirksschützenfest bescheren ein buntes Programm. „Schmithof feiert“, heißt es am Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, wenn im Festzelt an der Pfarrkirche die Party mit DJ Eike Sax gestartet wird.

Samstag, 8. Juli, findet um 19 Uhr ein Wortgottesdienst statt. Ab 20 Uhr steigt der große Festabend. Die Tanz- und Partyband „The Players“ und die „Firebirds“ spielen.

Höhepunkt am Sonntag, 9. Juli, ist um 14 Uhr der Festzug, begleitet vom Trommler- und Pfeiferkorps „Edelweiß“ Walheim und vielen Kapellen. Ab 14.30 Uhr unterhält der Musikzug der KG Lichtenbusch die Besucher in der Cafeteria, für die Kleinen ist „Le Clown‘s“ mit Zaubereien am Start.