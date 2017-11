St. Laurentius stimmt auf Advent und Weihnachten ein

Laurensberg. Chor- und Kammerorchester St. Laurentius geben am 1. Adventsonntag zusammen mit einem extra hierfür ins Leben gerufenen „Kinder-Elternprojektchor“ eine Einstimmung in die Advent- und Weihnachtszeit.

Aufgeführt werden ab 18 Uhr Johann Sebastian Bachs Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ und Wolfgang Amadeus Mozarts Motette für Solosopran „Exsultate, jubilate“. In dem hochromantischen Weihnachtsoratorium für Chor, Solisten und Orchester von Camille Saint Saens kann sich musikalische Emotionalität entfalten, wenn der Klang des Orchesters durch Manou Liebert an der Harfe erweitert wird.

Als Vokalsolisten werden Maria Regina Heyne, Barbara Koreneef, Silke Schimkat, Martin Koch und Stephan Saus zu hören sein.

Vorverkauf (14 bzw. 12 Euro) ist jeweils am 18., 19., 23., 25. und 26. November zu den Öffnungszeiten in der Bücherinsel St. Laurentius. Restkarten gibt es an der Abendkasse.