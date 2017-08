Burtscheid.

Fünf Tage lang beherrschte die St. Johannes Bogenschützen-Bruderschaft das Geschehen auf ihrem Schießstand Lintert, Haus Jägersruh. Den Auftakt gab am Freitagabend eine Jugend-Zeltparty, der am Tag danach das Ehrenkönigsschießen folgte. Bei 25 Bewerbern schoss Harald Bings (46) mit dem 26. Treffer in der 5. Runde den Vogel ab.