Aachen.

„Ich war so aufgeregt wie noch nie“, sagt Hana Mulaku aus Stolberg im Nachhinein. Kein Wunder, musste die Neunjährige doch im Regionalentscheid, in der zweiten Runde des mehrsprachigen Lesewettbewerbs, vor elf Mitstreitern vorlesen: ihren Lieblingstext in ihrer Muttersprache Albanisch sowie einen unbekannten Text in Deutsch. Doch die Aufregung hat sich gelohnt.