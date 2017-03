Haaren.

Das Lob kam aus berufenem Munde: „Der Sportabzeichenstützpunkt Haaren ist ein Aushängeschild, hier werden die meisten Prüfungen abgenommen“, sagte Björn Jansen, Vorsitzender des Stadtsportbundes Aachen, bei der Ausstellungseröffnung „50 Jahre Sportabzeichenstützpunkt in Haaren“ vor zahlreichen Besuchern in der Sparkassenfiliale an der Alt-Haarener Straße.