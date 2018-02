Aachen - Spielplatz der Musik mit „Double Drums“

Aachen. Weniger als konventionelle Konzerte, vielmehr als „Spielplatz der Musik“ gestalten diese Künstler ihre Darbietungen: Das preisgekrönte Percussion-Duo Double Drums, alias Alexander Glöggler und Philipp Jungk, entführt sein Publikum in einen wirbelnden Kosmos der Rhythmen.

Die studierten Musiker setzen dabei nicht nur klassische Gongs und Trommeln oder Marimbas ein, sondern entlocken ihre verblüffenden Klangkompositionen auch schnöden Alltagsgegenständen wie Kartons, Eimern oder auch Akkuschraubern. Mehrfach haben sie damit auch bereits in großen Fernsehshows brilliert. Am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr gastiert Double Drums mit seinem Programm „Groove Symphonies“ im Franz.

Karten gibt es für 18 Euro (plus Gebühr) beim Kundenservice Medienhaus am Elisenbrunnen, unter www.franz-aachen.de, im Haus an der Franzstraße 74 sowie für 25 Euro an der Abendkasse.