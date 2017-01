Aachen.

„Draußen spielen“ – so prangt es in großen Lettern auf einem Projektschild an der Peliserkerstraße/Ecke Talstraße. Dort ist nicht nur aus dem alten Straßenbahnhangar ein Kulturdepot gemacht worden. Vielmehr ist dort auch viel Geld in die Erneuerung der mehrere tausend Quadratmeter großen Außen- und Spielflächen gesteckt worden.