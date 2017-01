Spezialkräfte der Kölner Polizei trainieren in der Tuchfabrik Becker Von: Stephan Mohne

Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2017, 21:07 Uhr

Aachen. Ein leises „Bumm“, dann herrscht wieder Stille in der Tuchfabrik Becker in Brand. Kein Wunder, ist sie doch seit Jahren stillgelegt und meist völlig verwaist. Doch das ist im Moment keineswegs so. Auch wenn man davon außen wenig mitbekommt, so geht es im Inneren richtig rund. Am Dienstag und Mittwoch sind in den Hallen nämlich bisweilen schwer bewaffnete Menschen unterwegs.