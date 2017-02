Aachen.

Was ein qualifizierter Sicherheitsdienst zurzeit am Steinbergweg im Rabental hinterm Klinikum bewacht, hat nichts mit giftigen, gefährlichen Substanzen oder gar wertvollen Rohstoffen zu tun. Denn was dort in schwarzen langen Säcken lagert, ist nichts weiter als schlichter dunkler Schlamm.