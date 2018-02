Richterich.

Der Neubau der Brücke, die die Horbacher Straße über die Bahnlinie führt, wird Richterich in ein paar Jahren für mindestens 18 Monate teilen. Aber er eint schon heute über alle Parteigrenzen hinweg die Politik in dem Ortsteil – und zwar in ihrer Empörung über diese Pläne.