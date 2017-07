In Hamburg trifft Schulz auf Olaf Scholz

Im Rahmen seiner Sommertour besucht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz heute Vormittag noch die Streetscooter GmbH in Aachen. Anschließend geht es dann in Richtung Norddeutschland: Im Rahmen des Besuchs der Hamburger Hafen und Logistik AG besichtigt der SPD-Vorsitzende eine Containerbrücke und spricht mit Mitarbeitern.

Um 18 Uhr folgt dann noch eine Hafenrundfahrt, von der man sich bei der SPD offenbar ebenfalls stimmungsvolle Foto-Motive verspricht. In der Presseeinladung heißt es: „Vom Kai aus besteht die Möglichkeit für Bildaufnahmen.“

Am nächsten Tag wird Schulz dann wohl auch persönlich nochmals verteidigende Worte für Olaf Scholz nach der Debatte um die Ausschreitungen beim G20-Gipfel finden. Gemeinsam mit Hamburgs Ersten Bürgermeister besucht er das Airbus-Werk in Finkenwerder.

Anschließend geht es zurück nach Bayern, wo Schulz auch schon am Montag auf Wahlkampftour war. Am Freitag besucht er mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, ein paar Firmen in der Region. Am Abend endet Schulz‘ Woche mit einem Festvortrag beim Sommerempfang der SPD Freising. Das Thema: „Mehr Netto vom Brutto“.