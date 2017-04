Aachen.

Was David Hansemann augenscheinlich recht ist, das soll – und muss – den Aachenern in den nächsten Wochen billig sein. Der große Sohn der Stadt wird, in Gestalt seines Denkmals an der Monheimsallee, die riesigen „Wesselmänner“ rings um die größte Kreuzung der Stadt nicht aus den Augen verlieren (können).